Fribourg : Mauvais pour les dents, les puffs? Le Canton veut répondre aux ados

Faire perdurer les bons réflexes de la prophylaxie dentaire enseignée à l’école primaire. Tel est l’objectif que se sont fixé vendredi les autorités fribourgeoises. En partenariat avec les classes de 10H des Cycles d’orientation (CO), un nouveau concept sera ainsi testé.

Lors d’une première phase, l’enseignant se servira d’une mallette pédagogique, contenant des modèles de dents et des fiches techniques. Les élèves pourront ainsi préparer les questions qu’ils seront ensuite invités à poser, lors de la deuxième phase, à une éducatrice en santé bucco-dentaire. «Les premières expériences ont montré que les jeunes se posent beaucoup de questions sur ce qui est bon ou pas pour les dents: sucre, lait, médicaments, type de brosse à dent, protections dentaires pour le sport, snus, puffs, chewing-gums, etc.» explique le Canton.

A ce jour, 8 CO francophones et 1 CO alémanique se sont inscrits pour la phase pilote. Le calendrier de la phase test est dès lors plein. Un point de situation sera fait avec le Bureau Santé à l’école, en juin 2023, pour la validation finale de la séquence pédagogique.