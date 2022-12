Conseil fédéral: Mauvais résultat pour Alain Berset à la présidence de la Confédération

Alain Berset et Viola Amherd

C’est un très mauvais score pour le Fribourgeois. C’est même le 2e pire résultat de ces 20 dernières années. La plus mauvaise élection depuis 2002 revient en effet toujours à Micheline Calmy-Rey. La socialiste genevoise, qui était à la tête du DFAE, n’avait obtenu que 106 voix lors de sa 2e présidence de la Confédération en 2011, du jamais vu depuis 1919.

D’autres noms

Mercredi, une quarantaine de bulletins ont porté le nom d’autres personnes. Viola Amherd a ainsi obtenu 16 voix, Karin Keller-Sutter 10 et 15 sont allées à d’autres élus. En outre, 46 bulletins étaient blancs. Pourtant lors de sa première élection au poste en 2019, Alain Berset avait obtenu 190 voix, un résultat excellent. Nul doute que l’Assemblée fédérale l’a sanctionné pour ses nombreuses affaires privées qui ont défrayé la chronique cette année, voire pour sa gestion controversée à droite, du dossier Covid.

Des tâches importantes attendent le ministre de la Santé durant son année présidentielle. «Le contexte est difficile et rempli d’incertitudes», a-t-il souligné. La crise sanitaire a sévi durant plusieurs années, une guerre se déroule sur notre continent, la crise énergétique et le pouvoir d’achat nous occupent, a-t-il rappelé. Ce travail doit être réalisé ensemble, a-t-il souligné. «L’unité nous rend plus fort. Nous avons besoin d’une Suisse ouverte qui se renouvelle en permanence, comme elle le fait depuis 175 ans».