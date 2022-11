Revendications: Mauvais timing: les activistes et l’UDC n’ont pas eu de chance mercredi

Quel est le point commun entre l’UDC et les activistes de «Renovate Switzerland»? Ce mercredi, ils n’ont pas vraiment eu de chance avec le timing.

«Renovate Switzerland», d’abord. Après de nombreux blocages de rue au mois d’octobre , ils ont annoncé dans la matinée qu’ils se mettaient en pause en matière d’actions sur les routes pour «mettre l’accent sur la mobilisation des nombreux citoyens prêts à s’engager pacifiquement pour un futur digne d’être vécu». Les automobilistes peuvent donc rouler tranquille, plus personne ne viendra se coller sur la route prochainement.

Rencontrer une démissionnaire

Mais que veut-il à la place? Le groupe a publié une lettre ouverte et appelé à une rencontre… avec la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga. Et voilà que celle-ci annonce quelques heures plus tard qu’elle quittera le Conseil fédéral (a priori, un hasard du calendrier).