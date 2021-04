Fin de match folle

Dans une fin de rencontre complètement folle, Rapperswil a certainement cru avoir fait le plus difficile en marquant coup sur coup à la 54e (Egli 4-3, à 5c4) et à la 55e (Lehmann 5-3). Mais le LHC a trouvé le moyen de revenir avec des réalisations signées Gibbons (57e 5-4) et Bertschy (58e 5-5). Reste que les Lakers ne se sont pas écroulés et sont allés chercher la victoire à 75 secondes de la sirène (59e Dufner 6-5), avant de classer l’affaire dans la cage vide (60e Rowe 7-5).