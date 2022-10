Football : Mauvaise affaire pour l’AC Milan

Milan n’avait plus perdu en Serie A depuis le 18 septembre (7e journée) et sa défaite 2-1 à domicile contre Naples, facile vainqueur de Sassuolo (4-0) samedi. Les Napolitains, invaincus, comptent désormais cinq points d’avance sur le nouveau dauphin, l’Atalanta, et six sur Milan.