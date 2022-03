«Halo Infinite» : Mauvaise nouvelle pour le mode coopération du jeu

Très attendu par les fans du jeu de tir à la première personne, le mode de jeu n’arrivera pas au mois de mai, mais «plus tard».

Les joueurs qui attendaient le mode coopération pour se lancer dans la campagne du jeu «Halo Infinite» devront patienter plus que prévu. Le studio de développement de jeux vidéo 343 Industries a annoncé que son développement nécessitait plus de temps. Indiqué à l’origine pour le 3 mai avec le lancement de la saison 2, après un premier report, il arrivera finalement «plus tard».

«Nous faisons de grands progrès sur la coopération en ligne pour la campagne. Mais la réalité est qu’il faudra plus de temps pour offrir une expérience de coopération en réseau à 4 joueurs de haute qualité et complète dans le monde massif et ouvert de Halo Infinite. Nous nous engageons également à offrir une excellente expérience de coopération en écran partagé à 2 joueurs sur toutes les consoles Xbox, de la Xbox originale à la Xbox One Series X», explique le studio 343 Industries, dont le jeu, lancé en fin d’année dernière, aurait dû sortir une année plus tôt.