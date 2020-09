Coronavirus : Mauvaise nouvelle sur le front du vaccin

Alors que le coronavirus a fait près de 900’000 morts dans le monde, les essais cliniques d’un des vaccins expérimentaux les plus avancés, développé par Oxford et AstraZeneca, ont été suspendus dans la nuit de mardi à mercredi.

Le monde entier attend et espère un vaccin contre le coronavirus. Les fabricants de seringues augmentent leurs productions mais de Londres est tombé mercredi une mauvaise nouvelle: l’arrêt de l’un des essais cliniques les plus avancés.

Il s’agit de l’apparition d’une maladie non-expliquée chez un volontaire. «Dans le cadre des essais cliniques randomisés mondiaux du vaccin contre le coronavirus de l’université d’Oxford, notre processus d’évaluation normal a été déclenché et nous avons volontairement fait une pause dans les vaccinations pour permettre une évaluation de sécurité par un comité indépendant», a déclaré la société.

«Quelque chose de plus grave»

Pour David Lo, professeur à l’Université de California Riverside, «d’autres effets indésirables» ont déjà été signalés, «comme de la fièvre, des douleurs (..) donc cela pourrait être quelque chose de plus grave», a-t-il affirmé à l’AFP.

Cette pause dans les essais pourrait retarder l’un des projets occidentaux parmi les plus avancés, avec ceux des sociétés américaines Moderna et Pfizer, chacun étant en train de recruter des dizaines de milliers de volontaires afin de vérifier que les doses sont sûres, et empêchent les personnes vaccinées de tomber malades du Covid-19.