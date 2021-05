Basketball - Mauvaise opération pour Capela et les Hawks

À la lutte pour un strapontin en play-off via les barrages, Indiana a fait la différence en toute fin de rencontre grâce au sang-froid de Caris LeVert (31 points). Avant lui, Domantas Sabonis avait fait un joli chantier avec 30 unités, dont plusieurs paniers inscrits sous les yeux de Clint Capela.

En opposition directe avec le Lituanien, le pivot genevois de 26 ans a souffert et terminé la rencontre à 10 points, 9 rebonds, 0 contre et 4 fautes pour un différentiel de -4. Trae Young (30), Bogdan Bogdanovic (28) et John Collins (25) ont été les meilleurs marqueurs chez les Hawks.