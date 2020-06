30e journée de Bundesliga

Mauvaise opération pour Gladbach

Battu à Freiburg, le Borussia, avec Sommer et Elvedi, risque de perdre la quatrième place en Bundesliga.

Mönchengladbach, avec Yann Sommer et Nico Elvedi (sorti à la 81e) mais toujours sans Breel Embolo et Denis Zakaria (blessés), a manqué vendredi une occasion en or de consolider sa quatrième place en Bundesliga, qualificative pour la Ligue des champions, en concédant à dix une défaite inattendue 1-0 à Freiburg, après l’exclusion de son attaquant vedette Alassane Pléa.