En course dans la lutte pour la sixième place synonyme de qualification directe pour les quarts de finale, le HC La Chaux-de-Fonds a effectué une mauvaise opération lors de la 45e et avant-dernière ronde du championnat de Swiss League.

Viège trébuche à Küsnacht

Thurgovie but sur Giovannini

À Graben, Thurgovie n’a pas su profiter de l’absence de Guillaume Asselin (avec Genève-Servette) et du coaching axé jeunesse de Dany Gelinas. Battus 4-2, les Alémaniques ont été terriblement maladroits devant la cage bien défendue par Remo Giovannini.

Le gagnant s’appelle Olten

C’est Olten qui a réalisé la bonne affaire de la soirée. Les Soleurois ont giflé Langenthal (6-0) et sont passés de la 7e place au 5e rang avec un pécule de 68 points avant la dernière journée programmée dimanche. Au classement, ils précèdent Thurgovie (6e, 66), Viège (7e, 65) et La Chaux-de-Fonds (8e, 65). Le programme de la dernière ronde: Thurgovie-Olten, Viège-Ajoie et La Chaux-de-Fonds-Kloten.