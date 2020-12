De retour de quarantaine (20 jours sans matches), le HC Lugano a surpris le HC Bienne en début de partie, puis beaucoup plus tard après seulement sept secondes de jeu en prolongation (61e, Heed).

Les Tessinois menaient 0-2 après moins de dix minutes de jeu grâce à des buts de Dario Bürgler (2e) et Alessio Bertaggia (9e). Le HCB – avec Joren van Pottelberghe de retour devant les filets – a recollé au score en supériorité numérique: Mike Künzle a habilement démarqué Konstantin Komarek. L’Autrichien au bénéfice d’un contrat temporaire jusqu’à la fin du mois de décembre a inscrit son premier but sous le maillot seelandais d’une reprise directe imparable (14e, 1-2).

Après quinze secondes en deuxième période, le Finlandais Toni Rajala a égalisé à 2-2 et marqué au passage son quatrième but de l’exercice (41e). Les deux formations n’ont pas réussi à se départager avant la fin du temps réglementaire, même si les occasions en or n’ont pas manqué dans chaque camp (36 tirs à 31 en faveur des Biennois après 60 minutes).