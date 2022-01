Basketball : Mauvaise soirée pour les Nets, les Bucks et le Jazz

Brooklyn, Milwaukee et Utah ont tous connu la défaite en NBA, dans la nuit de lundi à mardi. Les Sixers ont eux enchaîné un 7e succès de rang.

Face à des Blazers toujours privés de Damian Lillard (abdomen) et CJ McCollum (poumon), les Nets ont fini par céder (114-108) sous les coups de boutoir de Ben McLemore (20 pts), qui a mis deux de ses cinq shoots à longue distance dans les 90 dernières secondes, et de Robert Covington (21 pts, 5/7 derrière l’arc).

Antetokounmpo manque sa fin de match

Philadelphie enchaîne

Plus bas, Boston (10e) et New York (11e) l’ont emporté. Péniblement, après prolongation, pour les Celtics contre Indiana (101-98), facilement pour les Knicks aux dépens de San Antonio (111-96). Jayson Tatum (24 pts, 12 rbds) et Jaylen Brown (26 pts, 15 rbds) ont été déterminants pour les C’s.