Football : Mauvaise soirée pour Milan, Naples se rapproche

Les Milanais se sont inclinés contre La Spezia et voient les Napolitains, vainqueurs de Bologne, revenir à deux points au classement de Serie A.

Emmanuel Gyasi (à dr.) et La Spezia ont fait mal aux Milanais à la 96e minute.

L’AC Milan, assommé par La Spezia dans une fin de match folle (1-2), a raté l’occasion de prendre provisoirement la tête de la Serie A et voit revenir dans sa roue Naples (3e), vainqueur à Bologne (2-0), lundi lors de la 22e journée.

Milan, qui s’est incliné sur un ultime contre du mal classé ligurien (16e) à la 6e minute du temps additionnel, reste à deux points du leader, l’Inter Milan, et n’en compte plus que deux également sur le Napoli.

Rafael Leao, le plus actif en première période, a pourtant permis aux Milanais de virer en tête à la pause grâce à un lob astucieux (45+1e), faisant oublier le penalty tiré à côté quelques secondes plus tôt par Théo Hernandez (45e).

Cruel temps additionnel

Dans le temps additionnel, l’arbitre a d’abord privé les Milanais d’un but de Junior Messias en oubliant de leur laisser l’avantage sur une faute, puis le poteau a sauvé La Spezia. Mais le plus cruel était à venir pour les Rossoneri: sur le dernier contre du match, Emmanuel Gyasi a jailli pour assommer Mike Maignan et San Siro (90+6e)!