Mavro explore notre système solaire sur son album

Mavro, Valentin Klaus au civil, continue d’avoir la tête – et les oreilles – dans les étoiles. Après l’EP «Galaxis» et l’album «Origins» en 2021, le Lausannois de 26 ans poursuit l’exploration de son «électronique-galactique». Avec «Systems», à paraître le 4 novembre, l’artiste s’intéresse à notre système solaire avec un titre consacré à chaque planète qui le compose.



«Géantes, gazeuses ou solides, brûlantes ou glacées, ces planètes nous intriguent. Très éloignées ou très proches, elles laissent toutes libre cours à notre imagination», affirme l’artiste, que le confinement lié au Covid a poussé à faire de la musique. Pour composer les onze morceaux de «Systems», il s’est demandé quels sons et quelles atmosphères collaient le mieux à chaque planète. «Et aussi, si l’on montait une scène dans un coin de vallée respirable sur chacune d’elles, ce concert ressemblerait à quoi?» se questionne cet infirmier de métier, qui a bossé derrière les bars de festivals durant ses études. Ce grand fan de l’Allemand Paul Kalkbrenner a en outre pris exemple sur cette influence «majeure» en ne travaillant qu’en analogique. «Oui, ce voyage est constitué uniquement de samples fait maison créés sur des machines analogiques. C’est comme si j’avais enfermé notre univers observable dans une cassette», image-t-il encore. Paré pour la mise en orbite?