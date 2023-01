Concert à Lausanne : Mavro présentera son «electro-galactique» en live

Le jeune homme commence à se faire un joli nom sur la scène électronique romande. Il s’est notamment déjà produit, en 2022, aux festivals Electron et Venoge. Le 26 janvier 2023, c’est dans le cadre un poil plus intime du foyer des Docks, à Lausanne, que Mavro présentera son album «Systems», inspiré des planètes de notre système solaire et produit uniquement en analogique.