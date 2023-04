Motocyclisme: Max Biaggi regrette le spectacle qu'il y avait à son époque

Un pilotage devenu plus facile

Max Biaggi revient sur la condition des pilotes lorsqu’il était encore sur sa moto: «Cest vrai qu’avant, le pilote gérait plus son destin lorsqu’il était en course. Mais c’est aussi vrai que dans le paddock 500 tu trouvais plus de pilotes dans le plâtre ou blessés qu’en bonne santé sur sa moto. Dans l’histoire de la catégorie 500, il était rare qu’un pilote fasse une saison entière sans blessure. Maintenant, avec la nouvelle réglementation, les moteurs quatre temps, l’électronique et les ailes, c’est vrai que c’est devenu plus simple. Mais on a aussi plus de pilotes sur la grille.»