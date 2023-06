F1 – GP d'Espagne: Retour vers le passé, deux Mercedes dans le top 3. Mais Perez remonte

Perez, Russel et surtout Leclerc sont les trois inconnues de ce début de Weekend. Perez et Russell n'ont pas réussi à extraire le potentiel de leur voiture. Russell s'est beaucoup plaint de ses pneus et Perez a fait une sortie de piste juste avant de faire son tour le plus rapide, ce qui clairement n'a pas aidé. Mais après son erreur en qualifications à Monaco, s'il ne parvient pas à remonter très vite pendant la course. Verstappen pourrait bien lui infliger une punition difficile à effacer pour le reste de la saison. Et si Alonso arrivait à remonter, il pourrait même le devancer au championnat.