Formule 1 : Max Verstappen en tête de bout en bout

Le pilote néerlandais de Red Bull a remporté le Grand Prix d’Abou Dhabi, en devançant les deux Mercedes de Valtteri Bottas et de Lewis Hamilton.

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), leader de bout en bout, a remporté sans adversité le 17e et dernier Grand Prix de la saison de Formule 1 à Abou Dhabi dimanche.

Au terme d’une course sans suspense, Verstappen a partagé le podium avec les Mercedes du Finlandais Valtteri Bottas et du septuple champion du monde britannique Lewis Hamilton, de retour après avoir manqué un GP la semaine dernière à cause du Covid-19.