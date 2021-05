Formule 1 : Max Verstappen gagne le GP de Monaco pour la première fois

Grâce à son succès dans les rues de la Principauté, le Néerlandais est devenu le premier pilote de son pays à dominer le classement des pilotes.

Bottas abandonne

«Pas facile»

«No, no, no no... The gearbox guys (en VF: la boite de vitesses, les gars)», disait-il dépité à son équipe via une communication radio, avant de rentrer aux stands pour ne plus en sortir. «Là ça va un petit peu mieux, j’ai eu le temps de me calmer, c’est vrai que j’étais très émotif dans la voiture», a-t-il ajouté un peu plus tard au micro de Canal+. «C’est difficile, les mécanos ont absolument tout fait pour croire en cette victoire. C’est un problème sur l’arrière gauche de la voiture, pas là où on n’a tapé, et ce n’était pas un problème de boîte de vitesses cette fois», a-t-il précisé, tout en ajoutant qu’il était «sûr qu’il y a un lien avec l’accident».