Formule 1: Max Verstappen, le plus rapide en Arabie Saoudite

Max Verstappen (Red Bull), déjà le plus rapide lors des premiers essais libres en fin d’après-midi, a devancé de 208/1000 de seconde l’Espagnol Fernando Alonso, qui confirme les excellentes dispositions de son Aston Martin observées lors du premier Grand Prix de la saison il y a deux semaines à Bahreïn.

Les Alpines en évidence

La surprise est venue des Alpine, qui ont pris les quatrième et sixième places avec les Français Esteban Ocon et Pierre Gasly. La Mercedes de George Russel s’est intercalée de justesse entre les deux Tricolores, qui pointent à moins d’une demi-seconde de Verstappen.

Déjà sous pression après une performance médiocre à Bahreïn, Ferrari, à la peine lors des premiers essais dans l’après-midi, a encore déçu avec les neuvième et dixième chronos réalisés par Charles Leclerc et Carlos Sainz, relégués à respectivement 738 et 989/1000 de la Red Bull de Verstappen.