Formule 1 : Max Verstappen partira en pole à Bahreïn

Les saisons se suivent et semblent se ressembler sur les circuits de F1. Samedi, lors des qualifications de la manche inaugurale de la saison 2023, les deux Red Bull ont réalisé les meilleurs temps.

Les deux Ferrari de Charles Leclerc et de Carlos Sainz s’élanceront de la deuxième ligne de la grille, sur le circuit de Sakhir, alors que l’Espagnol Fernando Alonso (Aston Martin) complète le top 5 des qualifications.

Les Mercedes en retrait

Les pilotes britanniques de Mercedes, George Russell et Lewis Hamilton, partiront eux respectivement 6e et 7e, devant le Canadien Lance Stroll (Aston Martin), 8e, le Français Esteban Ocon (Alpine), 9e et l’Allemand Nico Hulkenberg, qualifié 10e au volant de sa modeste Haas?