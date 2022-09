Formule 1 : Max Verstappen partira en pole position de «son» Grand Prix des Pays-Bas

Sous le soleil de Zandvoort, station balnéaire au bord de la mer du Nord, le champion du monde en titre a coiffé pour seulement 0’’021 le pilote de la Scuderia. «Incroyable! Surtout après la journée d’hier, nous avons vraiment bien travaillé cette nuit pour renverser la situation», a réagi samedi le poleman à l’issue des qualifications. Et pour cause: devant une marée orange - couleur nationale des Pays-Bas - tout acquise à sa cause, le local de l’épreuve s’était jusque-là montré plus en retrait que d’ordinaire, n’arrachant pas le moindre meilleur temps à l’issue des trois séances d’essais disputées vendredi et samedi matin.

La deuxième ligne revient à l’autre Ferrari, celle de l’Espagnol Carlos Sainz et au Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), 4e à l’issue de qualifications brièvement interrompues par la présence d’un fumigène sur la piste. La troisième ligne revient au Mexicain Sergio Pérez (Red Bull) et au Britannique George Russell (Mercedes).

Visité par la F1 entre 1952 et 1985 et rénové pour retrouver sa place au calendrier la saison dernière, le circuit de Zandvoort, au bord de la mer du Nord, est un défi avec son tracé court, étroit, vallonné et surtout ses virages inclinés pris à haute vitesse. Sachant qu’il est difficile de doubler en course, les positions sur la grille et la qualité des départs risquent d’être cruciales au coup d’envoi de la course donné dimanche à 14 heures.