Automobile : Max Verstappen s’élancera en pole au Grand Prix d’Autriche

Le Néerlandais de Red Bull, actuel leader au classement des pilotes en Formule 1, a obtenu la sixième pole position de sa carrière, samedi lors du Grand Prix de Styrie.

Au départ de la huitième manche sur 23, dimanche à 15h, on retrouvera en deuxième ligne le Britannique Lando Norris (McLaren) et le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull).

«J'imagine qu'on aura encore une course très serrée», a déclaré Verstappen qui partira comme la semaine passée en France devant Hamilton, son dauphin au championnat. Le Néerlandais avait remporté la course au bout du suspens en dépassant le septuple champion du monde.

Un circuit atypique

Le Red Bull Ring, cerné des montagnes de la région de Styrie, offre le tour le plus rapide de la saison. Circuit atypique, c'est le deuxième plus court de l'année après celui de Monaco et qui présente le deuxième plus grand dénivelé (63,5 m), après celui de Spa en Belgique.