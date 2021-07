Automobile : Max Verstappen s’en prend à Lewis Hamilton

Quelques heures après son abandon dès le premier tour du GP de Grande-Bretagne, causé par un accrochage avec Lewis Hamilton, le Néerlandais a déploré l’attitude de son rival.

Max Verstappen, qui a dû abandonner le Grand Prix de Grande-Bretagne dès le premier tour après un accident avec Lewis Hamilton, a estimé que son rival avait opéré «une manœuvre dangereuse» et s’était montré «irrespectueux et antisportif» en célébrant sa victoire alors qu’il était à l’hôpital.

«Je suis content d’aller bien. Très déçu d’avoir été sorti comme ça. La pénalité donnée (ndlr: dix secondes pour Hamilton) ne nous aide pas et ne reflète pas la manœuvre dangereuse que Lewis a réalisée sur la piste. Assister à ces célébrations alors que le pilote est encore à l’hôpital relève d’un comportement irrespectueux et antisportif, mais nous allons de l’avant», a déclaré le Néerlandais sur Twitter.

En conférence de presse après la 99e victoire de sa carrière, sa 8e à domicile, Hamilton a lui estimé qu’il n’avait «aucune raison de s’excuser» et que Verstappen ne lui avait «pas laissé d’espace». «Max est l’un des pilotes les plus agressifs», a aussi déclaré Hamilton, deuxième du championnat derrière le Néerlandais. «Une fois qu'il (Verstappen) est en tête, il est trop rapide, donc quand une opportunité se présente, je dois la saisir», a-t-il justifié.

La direction de course a pourtant jugé que le Britannique était «principalement fautif» de cet accrochage et l’a pénalisé en course.