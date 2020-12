Formule 1 : Max Verstappen signe la pole à Abou Dhabi

Le pilote néerlandais a attendu le dernier Grand Prix de la saison pour s’offrir sa première pole-position de l’année, la troisième de sa carrière. Lewis Hamilton en deuxième ligne.

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) aura attendu le 17e et dernier Grand Prix de F1 de 2020 à Abou Dhabi pour s’offrir sa première pole de la saison ce samedi, la troisième de sa carrière en F1.

Dans la dernière ligne droite de l’année et des qualifications, il a devancé les Mercedes du Finlandais Valtteri Bottas et du septuple champion du monde britannique Lewis Hamilton, de retour après avoir manqué un GP la semaine dernière à cause du Covid-19.