Formule 1 : Max Verstappen s’offre la pole position à Montréal

Le Néerlandais de Red Bull, leader du championnat du monde de Formule 1, partira en pole position du Grand Prix du Canada dimanche après avoir dominé des qualifications pluvieuses samedi.

Les Espagnols Fernando Alonso (Alpine) et Carlos Sainz (Ferrari), ainsi que le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), complèteront les deux premières lignes. Charles Leclerc (Ferrari), 3e du championnat, débutera en fond de grille cette 9e manche sur 22, pénalisé pour un changement de moteur au-delà du quota autorisé.

La piste mouillée du circuit Gilles-Villeneuve, sur l’île Notre-Dame au milieu du Saint-Laurent, a offert une liste fleuve d’incidents pour le retour de la F1 après deux ans d’absence. Parmi les fautifs, le plus notable est Sergio Pérez (Red Bull), entré dans le mur et causant une longue interruption de séance en Q2. Il partira 13e.

Verstappen, qui compte déjà 21 points d’avance sur Pérez et 34 sur Leclerc, se retrouve avec une occasion en or de s’échapper en tête du championnat. Après sa 15e pole position, la 2e cette saison, il visera une 26e victoire en F1, à 24 ans seulement.

Leclerc cherche un nouveau départ

Pendant que la pole se jouait, Leclerc est rentré au garage dès la fin de la Q1. Dans cette première partie des qualifications, il s’est assuré d’avoir un meilleur temps que Yuki Tsunoda (AlphaTauri), pénalisé lui aussi pour un changement de moteur non réglementaire.

Avant le Canada, le Monégasque restait sur quatre pole positions – il en a signé six sur neuf cette saison. Mais en course, il n’a plus gagné depuis le 10 avril en Australie.