F1 - Énorme crash pour Max Verstappen

Toto Wolff semble être sur quelque chose; il a même envoyé un email avec un diagramme pour tenter de convaincre le directeur de course que Lewis Hamilton n'est pas fautif. Le directeur de course lui a fait savoir qu'il ne consultait pas ses emails pendant une course—une surprise—et qu'il pouvait directement aller voir les commissaires de course pour parler avec eux s'il le voulait.