Freeride : Maxime Chabloz signe un nouvel exploit

Déjà vainqueur de la 2e étape du Freeride World Tour il y a deux semaines, le Nidwaldo-Vaudois de 20 ans a remis ça ce samedi au Canada. Prodigieux.

Mais où s’arrêtera Maxime Chabloz (20 ans)? Le Nidwaldo-Vaudois a remporté la 3e étape du Freeride World Tour à Kicking Horse Golden BC (Canada), ce samedi. Il s’était déjà imposé lors du rendez-vous précédent, à Ordino Arcalis (Andorre), le 30 janvier. Il s’agissait alors seulement de sa deuxième course à ce niveau. La performance ressemblait à un exploit mais visiblement, il va vite falloir s’habituer à voir Chabloz truster les premières places.

Au Canada, le rookie a réalisé un run phénoménal, évalué à 97 points par les juges. Un score encore plus élevé que celui obtenu en Andorre (92,33 points) et qui lui permet de devancer les Suédois Max Palm (95,33 points) et Kristofer Turdell (93,33 points).