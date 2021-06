Maxine a du mal à réaliser sa victoire dans Koh-Lanta

TF1 : Maxine a du mal à réaliser sa victoire

La gagnante de «Koh-Lanta, Les armes secrètes» va concrétiser quelques-uns de ses rêves grâce aux 100’000 euros qu’elle a remportés.

Grande gagnante de «Koh-Lanta, Les armes secrètes», Maxine a vécu un moment de bonheur total lors de la finale de l’émission sur TF1, vendredi 4 juin 2021. «J’ai directement pensé à appeler ma famille, mes parents parce que je me suis dit qu’ils devaient être comme des fous devant leur télé. C’est tellement dingue que j’ai encore du mal à réaliser.», confie la Française de 25 ans à Purepeople . Même si elle se dit «très heureuse» d’avoir remporté la victoire, la journaliste sportive est aussi «un peu nostalgique et triste» d’avoir terminé cette grande aventure.

Que va-t-elle donc faire des 100’000 euros gagnés? «J’aimerais payer un gros voyage à mes parents et à mon frère au Costa Rica. Parce que ça fait un petit moment que l’on n’est pas parti en famille», se réjouit la jeune femme. Mais Maxine a encore d’autres projets. «Investir une petite partie dans un appartement parce que ça fait longtemps que je veux quelque chose à moi, quitter mes parents et prendre mon indépendance pour les laisser tranquilles, dit-elle. J’aimerais aussi créer mes propres émissions avec des sportifs aussi.»

Face aux critiques de certains candidats du programme, Maxine assume ses actes. Hervé, Frédéric et Magali s’étaient sentis trahis par le binôme qu’elle formait avec Laure. Le duo les avait en effet éliminés durant l’aventure. «Quand on parle de trahison, tout est relatif. Il faut savoir aussi que dans «Koh-Lanta», quand on est éliminé, on a une part de responsabilité, affirme-t-elle. C’est facile de remettre la faute sur les autres… Je pense qu’ils auraient pu mieux jouer peut-être à certains moments. C’est dommage.»