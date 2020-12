«Call Me Kat» : Mayim Bialik fan de chats dans une nouvelle série

L’actrice de «The Big Bang Theory» incarne Kat, une célibataire qui ouvre un bar à chats dans «Call Me Kat».

Dans moins d’un mois, le 3 janvier 2020, les téléspectateurs américains auront la chance de découvrir «Call Me Kat», une nouvelle fiction dont l’héroïne est incarnée par Mayim Bialik. Dans cette comédie proposée par la Fox, l’actrice sera Kat, une femme célibataire de 39 ans qui dépense tout l’argent que ses parents avaient mis de côté pour son mariage pour ouvrir un bar à chats.

En plus de jouer dans «Call Me Kat», Mayim Bialik en sera l’une des productrices exécutives, en compagnie de Jim Parsons, qui jouait le rôle de Sheldon, son amoureux, dans «The Big Bang Theory». Cheyenne Jackson, vu dans «American Horror Story», Tyla Pratt et Leslie Jordan complètent le casting de cette adaptation d’une série anglaise intitulée «Miranda».