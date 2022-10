Boxe: Mayweather ne pense qu’à l’argent

Brian Davis est un Anglais pure souche qui anime une chaîne YouTube intitulée «The True Geordie» suivie par près de deux millions de fans. Passionné de boxe et de sport en général, il vit à Newcastle et a utilisé le surnom des habitants de cette ville – Geordie – pour nommer sa chaîne.

Il y a reçu de nombreuses stars, comme le boxeur et catcheur Logan Paul, le champion du monde des lourds Tyson Fury ou le joueur de Newcastle Kieran Trippier.

Et au moment de répondre à Brian Davis, le boxeur américain n’a pas oublié à quel point il aimait l’argent. Riche à millions, il a demandé 10’000 dollars pour venir s’exprimer sur la chaîne du Britannique.

La somme est excessive et «The True Geordie» ne recevra donc pas Mayweather. Brian Davis lui a posé la question: «Si tu as tellement d’argent, pourquoi tu me demandes autant?» «Money» Mayweather n’a, bien sûr, pas répondu.