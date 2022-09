Boxe: Mayweather se battra 9 minutes pour 20 millions

«Rien qu’avec cette exhibition, je gagnerai entre 15 et 20 millions de dollars. Cela vient juste du combat. Donc, c’est cool. Neuf minutes, 20 millions, pas mal», a-t-il déclaré au Daily Mail. C’est beaucoup, et même trop selon Conor McGregor. L’Irlandais spécialiste de MMA critique ce qu’il estime être des foutaises. Dans un post depuis supprimé sur Twitter, il affirmait que l’Américain n’avait jamais empoché plus de 20 millions en une année depuis 2017. «Il a aussi dit qu’il avait gagné 100 millions pour se battre avec ce Logan [Paul] mais n’est jamais entré dans le top 100 de Forbes.»