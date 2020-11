Habituellement avare de prises de position sur des sujets clivants, Kylian Mbappé s’est fendu d’un petit texte puissant, publié à côté du visage tuméfié de la victime. «Ma France a moi, elle a des valeurs, des principes et des codes… Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge. (…) Ma France à moi elle se mélange, ouais, c’est un arc-en-ciel. Elle te dérange, je le sais, car elle ne te veut pas pour modèle.» En plus de dénoncer «une vidéo insoutenable» et «des violences inadmissibles», le champion du monde s’adresse ici à un interlocuteur non-défini, un «tu» visiblement dépositaire du racisme ordinaire qu’il condamne dans une dernière injonction.

Plus désenchanté, Antoine Griezmann a lui simplement twitté: «j’ai mal à ma France». Alors qu’un troisième champion du monde, le Citizen Benjamin Mendy, a résumé le sentiment général en interpellant un ministre de l’intérieur, Gérald Darmanin, en pleine tourmente. «Sans les vidéos, il se serait passé quoi pour Michel? On aurait préféré croire la version des policiers sous serments?» Une thématique relayée également par le pivot du Jazz, Rudy Gobert. «Continuez à tout filmer! Ceux qui font bien leur boulot auront une bonne image. Et les lâches et menteurs continueront d’être exposés. Que ça soit d’un sens ou d’un autre.»