Football – Mbappé au Barça, la piste d’un nouveau sauveur?

Le Barça a habitué ses supporters à accueillir des grands noms du football. Si le club surfe sur une série de victoires depuis le retour au club de la légende Xavi, il cherche à se préparer à la saison prochaine. Le contrat d’Ousmane Dembelé expire au 30 juin 2022, tout comme ceux d’Adama Traoré et Luuk de Jong, en prêt jusqu’à cette date. De quoi libérer de la place pour un grand nom?



Le club catalan vise un numéro 9, capable de planter des buts. Erling Haaland est sous contrat jusqu’en juin 2024, et le Borussia Dortmund ne le laissera pas partir aussi facilement. Mohamed Salah et Robert Lewandovski, deux pistes tout aussi intéressantes au vu de leur profil, risquent aussi d’être compliqués à faire venir, si tant est qu’ils le veuillent. D’autres joueurs, comme Paulo Dybala ou Kylian Mbappé arrivent au terme de leur contrat. Il n’y aurait que la prime à la signature en plus du salaire à payer.