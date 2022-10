Football: Mbappé au Real Madrid en janvier?

Selon plusieurs médias français et espagnols, la relation entre le Paris Saint-Germain et le Français Kylian Mbappé serait très tendue. Le champion du monde 2018 reprocherait aux dirigeants de son club, le président Nasser Al-Khelaïfi et le responsable des transferts Antero Henrique en tête, de ne pas avoir respecté leur parole concernant le recrutement en début de saison.

«Le pivot»

Déçu de sa position dans l’attaque parisienne entre Neymar et Messi, l’attaquant français traîne son spleen sur les terrains depuis quelques semaines. «On me demande de faire le pivot», reprochait-il à son club et à son entraîneur, Christophe Galtier, fin septembre après un match de la France contre l’Autriche. Cette attitude semble perturber l’organisation du club de la capitale française et, en interne, certains évoquent un coup de pression de Mbappé pour faire bouger les lignes en sa faveur.