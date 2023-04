Football: Mbappé - «Ce n’est pas le Kylian Saint-Germain»

La vidéo en question met en scène Kylian Mbappé qui chante les louanges du public du Parc des Princes. «Être Parisien c’est être fier», peut-on entendre, avant que la grande famille du PSG entre en scène. Le jardinier du club, les gloires passées, celles futures ou les supporters sont bien là. Par contre, il n’y a aucune trace de Sergio Ramos, de Neymar ou de Lionel Messi. Le décor est posé, et les images mettent en avant une communion entre un club et un peuple, mais surtout entre le Paris Saint-Germain et Mbappé. Paris est magique, paraît-il.