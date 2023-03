Football: Mbappé désigné nouveau capitaine des Bleus par Deschamps

Le Parisien, leader technique et dont la voix porte de plus en plus dans le vestiaire, a marqué un triplé contre l’Argentine en finale et a réussi son tir au but, sans parvenir à offrir un troisième titre planétaire aux Tricolores (3-3, 4-2 t.a.b.). Il a également pris de l’importance dans la vie de groupe, relançant en 2022 la question du droit à l’image collectif, qu’il souhaite voir réformé.