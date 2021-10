Football : Départ avorté: Mbappé livre sa vérité

Pour la première fois, l’attaquant du PSG revient publiquement sur son non-départ vers le Real Madrid lors du dernier mercato.

«Les gens ont dit que j’avais refusé six ou sept offres de prolongation, que je ne veux plus parler à Leonardo, ce n’est absolument pas vrai. On me dit: «Kylian, maintenant, tu parles avec le président»» Nasser Al-Khelaïfi, a souligné l’attaquant parisien.