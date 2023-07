Football: Mbappé pas sur la liste du PSG pour aller au Japon

L’avenir de l’attaquant star du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, paraît plus incertain que jamais après son absence de la liste des joueurs pour disputer la tournée estivale au Japon publiée vendredi par le club, un nouvel épisode d’un feuilleton autour de la prolongation de son contrat.

Présent à la reprise de l’entraînement des champions de France en début de semaine, Mbappé a également participé au premier match amical du PSG de Luis Enrique, arrivé à l’intersaison en remplacement de Christophe Galtier, marquant même un but pour conforter la victoire des Parisiens contre Le Havre vendredi (2-0).

Un Mbappé, mais Ethan Mbappé

Un simple répit, avant un nouveau soubresaut. Quelques heures plus tard, la liste publiée par le PSG pour le déplacement au Japon (24 juillet-2 août), où le club affrontera notamment l’Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, comptait bien un Mbappé: Ethan, le petit frère de Kylian, âgé de 16 ans. Mais pas Kylian.

Des millions perdus

Meilleur buteur de l’histoire du club (212 buts en 260 matches, devant les 200 d’Edinson Cavani), Mbappé avait signé un nouveau contrat en mai 2022, alors qu’il était déjà libre de partir. Mais depuis, les échanges de plus en plus vifs entre les deux camps, ont empoisonné la dernière saison puis la préparation estivale du PSG.

Mbappé se plaint beaucoup

Depuis plusieurs mois, le club et le No 7 multiplient les piques et coups de pression, Mbappé se plaignant notamment de sa place de «pivot» au PSG, faisant également fuiter par son entourage, son insatisfaction sur le recrutement, avant de la démentir devant les journalistes.