Football : Mbappé offre au PSG un nouveau succès à l’arraché

Le PSG a battu Rennes grâce à un but de Kylian Mbappé dans le temps additionnel (1-0). Une victoire en trompe-l'œil pour le club, critiqué par ses ultras durant la première période, à quatre jours du Real Madrid.

Face à Rennes, la seule équipe à les avoir battus en Ligue 1 cette saison, en octobre dernier (2-0), ils ont combiné longues séquences stériles de possession et maladresse devant le but. Mais leur trajectoire a terminé sur une note d'optimisme, grâce à un nouvel éclair de Mbappé (90e+3)... sur le seul tir cadré du PSG du match!

Coup de gueule des ultras

Il faudra beaucoup plus aux Parisiens, et à Lionel Messi qui n'a eu aucune occasion de frapper, pour briller face à Madrid... et mettre les ultras de leur côté. Qu'en sera-t-il de l'union sacrée que suppose un tel rendez-vous européen? La première période a donné l'image d'un club divisé avant son match le plus important de la saison. Les membres du Collectif ultras Paris (CUP) ont protesté, d'abord en désertant leur virage durant trente minutes, puis avec une dizaine de banderoles qui n'ont épargné presque personne.