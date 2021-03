Football : Mbappé ou le goût du cent

Auteur d’un doublé, le Français a survolé le choc entre le Paris SG et Lyon dimanche (4-2) en Ligue 1. Il a atteint la barre symbolique des 100 buts en championnat.

Et de cent pour Mbappé! Il a atteint cette mythique barre en réalisant un doublé dimanche face à Lyon. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

«C’est une nouvelle étape de ma carrière, un nouveau pas vers l’histoire, ce sont des choses qui restent», a-t-il savouré au micro de Canal+. «La route continue, elle ne fait que commencer. J’ai beaucoup d’années devant moi pour me perfectionner et m’améliorer, cela ne peut que aller mieux.»

Le bourreau d’Anthony Lopes

Mbappé, qui disputait son 101e match avec le club parisien en L1, a animé la ligne d’attaque du PSG avec Moïse Kean et Angel Di Maria.

Et une fois son travail accompli et après un ultime raid dans la défense lyonnaise, il a pu laisser sa place à Neymar qui a fait son grand retour à la compétition à la 70e minute, après plus d’un mois d’absence sur blessure.