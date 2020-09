Football : Mbappé testé positif au Covid-19

Le Français du Paris SG ne jouera pas avec la France contre la Croatie, mardi soir à Paris.

Kylian Mbappé (ici avec Jonathan Ikone (à g.) et Eduardo Camavinga) s’est encore entraîné lundi avec l’équipe.

L’attaquant des Bleus et du Paris SG Kylian Mbappé a été testé positif au Covid-19 et a déclaré forfait pour le match France - Croatie prévu mardi soir à Saint-Denis (20 h 45), a annoncé lundi l’encadrement de l’équipe de France.

Encore un Parisien touché

Le Français sera donc assurément aussi absent jeudi pour le retour du PSG en Ligue 1, à Lens, comme six de ses coéquipiers dont la superstar Neymar et les Argentins Angel Di Maria et Leandro Paredes.