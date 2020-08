Moyen-Orient

«MBZ»: l’homme fort des Émirats dans les relations avec Israël

Le cheikh Mohammed ben Zayed Al-Nahyane, au pouvoir depuis 2014, a joué un rôle décisif dans la normalisation des rapports entre Israël et les Émirats arabes unis.

Dans une note de 2009 de l’ancien ambassadeur américain Richard Olson, révélée par Wikileaks, il était déjà décrit comme «l’homme qui dirige les Émirats arabes unis». Une décennie plus tard, plusieurs pays du Golfe se sont discrètement rapprochés d’Israël, face à l’ennemi commun iranien.

Formé dans la célèbre académie militaire britannique de Sandhurst, dont il est sorti en 1979, il a rapidement gravi les échelons des forces armées pour devenir commandant des forces aériennes, chef d'état-major adjoint et enfin chef d'état-major en janvier 1993. Il a le grade de général et assume de fait le commandement des forces armées.

Influence régionale

Dans son jeu stratégique, cheikh Mohammed peut compter sur la richesse d’Abu Dhabi, qui détient 90% des réserves pétrolières des Émirats, et sur la puissance de son clan familial.

Depuis la mort de son père, il «a pu tirer parti de la puissance de sa famille des Al-Nahyane qui détient de nombreux portefeuilles clés liés à la sécurité et aux relations extérieures» des Émirats, note Neil Partrick, analyste au Royal United Services Institute for Defence and Security Studies.