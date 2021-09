Suisse romande - MC Roger redonne le moral aux jeunes qui ont des idées noires

« Un malheur partagé est toujours moins lourd à porter. Difficile de faire le pas mais , on l’a vu, ça peut tout changer. » David Charles, alias MC Roger, a sorti mardi sur sa chaîne YouTube un nouveau clip, intitulé «Vers le haut». Mais, contrairement à ses habitudes, il ne s’agit pas d’une version humoristique d’un tube. Cette fois-ci, il s’attaque à la problématique du suicide chez les jeunes, en partenariat avec Malatavie. «Normalement, je suis p lutôt dans l’humour, la parodie. Là , j’ai fait un truc plus engagé, avec un message concret et fort, plein d’espoir , de positivité et de soutien. Avant d’écrire les paroles, j’ai b oss é un peu avec ma mère. Nous avons eu de grandes discussions philosophiques. C’est d élicat comme sujet. Je ne voulais pas faire des blagues déplacées ou maladroite s. Du coup, j’ai privilégié l’émotion et la puissance des mots », explique-t-il.