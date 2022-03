Guerre en Ukraine : McDo, Coca et d’autres symboles de l’Amérique quittent la Russie

Mis sous pression, plusieurs grands groupes américains ont coupé les ponts mardi avec la Russie, à l’image de McDonald’s, Coca-Cola et Starbucks.

McDonald’s, Coca-Cola, Starbucks et quelques autres multinationales américaines pointées du doigt car elles tardaient à couper les ponts avec la Russie ont finalement cédé à la pression publique et suspendu leurs opérations dans le pays, en réaction à l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe.

«La situation est extraordinairement difficile pour une marque mondiale comme la nôtre et il y a de nombreuses considérations à prendre en compte», a souligné le patron de la chaîne de fast-food, Chris Kempczinski. Le groupe compte dans le pays 62’000 employés, qu’il va continuer de payer, et de multiples fournisseurs. La Russie représente 9% de son chiffre d’affaires et 3% de son bénéfice opérationnel.