Fraude fiscale : McDo prêt à payer plus d’un milliard d’euros pour éviter des poursuites

Visée par une enquête, la chaîne de fast-food McDonald’s aurait passé un accord financier avec le parquet français. Un juge doit encore valider la sanction.

McDonald’s a accepté de payer plus d’un milliard d’euros d’amende en France pour éviter des poursuites pénales pour fraude fiscale, dans le cadre d’un accord qui doit encore être validé jeudi matin par la justice française, a appris l’AFP mercredi de sources concordantes.

Enquête ouverte en 2016

Cette amende, proposée par le parquet national financier (PNF) dans le cadre d’une Convention judiciaire d’intérêt public (Cjip), doit recevoir l’homologation d’un juge du siège et «dépasse le milliard d’euros», selon l’une de ces sources, confirmant partiellement une information de plusieurs médias. Son paiement permettrait au géant de la restauration rapide d’éviter des poursuites après une enquête préliminaire débutée en 2016. Sollicités par l’AFP, ni le PNF ni McDonald’s n’ont commenté ces informations.

«Victoire historique»

L’amende évoquée est «colossale», a salué l’ancienne magistrate anticorruption Eva Joly, devenue avocate de ces plaignants, avec sa fille Caroline Joly. Les deux avocates ont indiqué leur espoir que la Cjip soit homologuée jeudi, «un pis-aller» acceptable au vu de «l’état d’encombrement de la justice française». «La taille de l’amende est dissuasive» et risque de «changer les pratiques des grands groupes» en matière de prix de transfert, ont aussi salué Eva et Caroline Joly, jointes par téléphone. La CGT McDonald’s Paris et Ile-de-France a salué dans un communiqué une «victoire historique».