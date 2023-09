Astuce pour économiser sur l’achat d’un Big Mac

Double cheeseburger façon Big Mac

Sachant qu’en Suisse, un McDouble (un double cheeseburger avec une seule tranche de fromage) coûte actuellement 5 fr. 50, il est donc théoriquement possible d’économiser 1 fr. 40. Comme l’explique Mike Haracz dans la vidéo, «il n’y a qu’une tranche de fromage dans le McDouble, tout comme dans le Big Mac». «Il n’y a pas de tranche de pain au milieu. C’est tellement meilleur et moins cher», ajoute-t-il. Si on le commande «façon Big Mac», on a droit à la sauce Big Mac sur la viande. En revanche, on renonce au ketchup et à la moutarde. Il ne manque que la tranche de salade qui, selon lui, est facultative et pas très importante pour les amateurs de ce traditionnel burger.