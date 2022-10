Football: McDonald’s Brésil lance une série de burgers dédiés aux équipes du Mondial

Quand on est un partenaire officiel de la FIFA et de la Coupe du monde 2022, normal qu’on commence à se profiler alors que le Mondial au Qatar se profile (du 20 novembre au 18 décembre). Ainsi McDonald’s Brésil a choisi de créer une sérier de burgers originaux dédiés à certains des pays qualifiés pour le tournoi final.

La chaîne brésilienne de fast-food a ainsi mis sur le marché neuf sandwiches spéciaux. A tout seigneur, tout honneur: le McBrésil, le plus calorique de la série (1156 kcal) et aux couleurs de la Seleçao. Mais le pays organisateur n’est pas oublié: le McQatar est composé de pain brioché, de bœuf et de sauce à la menthe avec des oignons frits.