Malaisie – McDonald’s rationne les frites

Asie : McDonald’s rationne les frites en Malaisie

Cela est dû à des problèmes logistiques, alors que le groupe fait face à des pénuries dans plusieurs autres pays d’Asie.

McDonald’s a annoncé un rationnement des frites en Malaisie à cause de problèmes de chaîne logistique. «Nous faisons face à une pénurie importante», a annoncé McDonald’s Malaisie dans un message sur les réseaux sociaux du pays d’Asie du Sud-Est cette semaine. Les franchises ont dû retirer de la vente les grandes portions de frites à cause de «problèmes d’approvisionnement», a détaillé le groupe dans un communiqué.

McDonald’s a promis de «suivre de très près» l’état de l’approvisionnement pour remettre les grandes portions en vente dès que possible. Les problèmes de chaînes logistiques affectent de nombreux secteurs de l’économie mondiale, allant de l’électronique à l’alimentation.

A Taïwan, McDonald’s a suspendu provisoirement en janvier la vente de «hash browns» à cause d’un approvisionnement insuffisant de ces galettes de pomme de terre importées des Etats-Unis. Au Japon, McDonald’s avait annoncé début janvier qu’il allait réduire ses portions de frites durant un mois à cause d’inondations au Canada et de perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale.