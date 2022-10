Jouet compris: McDonald’s vend des Happy Meal pour adultes

Que ce soit à l’occasion d’un anniversaire ou dans le cadre d’une virée dominicale, une sortie au McDonald’s était ce qu’il y avait de plus génial quand on était gamin - et le choix du menu était vite fait. En fait, le Happy Meal, c’était un peu comme un œuf surprise en version salée. Les jouets qui se trouvaient à l’intérieur sont aujourd’hui des souvenirs, du moins jusqu’à présent. Car à partir du 3 octobre, la fameuse boîte sera également disponible pour adultes, aux États-Unis. Avec la petite surprise en plastique!